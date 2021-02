Un spectacle retraçant en musique et en peinture le parcours de Vincent Van Gogh, intitulé « Pour Vincent - Le Léopard du Kilimandjaro », sera présenté le 7 mars au Lotte Concert Hall à Séoul.





Ce concert, animé et commenté par le chroniqueur artistique Yoon Sang-in, proposera au public une immersion dans la vie du peintre néerlandais autour de quatre thèmes : Londres, les Pays-Bas, la France et le Léopard du Kilimandjaro.





L’acteur de comédie musicale Noh Yun et Arts Ensemble, un groupe composé de cinq jeunes musiciens, interpréteront des morceaux de musique classique et populaire spécialement choisis pour l’occasion, dont les marches militaires « Pomp and Circumstance » d'Edward Elgar, « L'Ouverture de Tannhäuser » de Richard Wagner ou encore la chanson populaire coréenne « Le Léopard du Kilimandjaro » de Cho Yong-pil.





En fond de scène seront projetés des extraits du film d'animation « La Passion Van Gogh » réalisé en 2017 par Dorota Kobiela et Hugh Welchman à partir des toiles du peintre.





Date : le 7 mars 2021

Lieu : Lotte Concert Hall à Séoul