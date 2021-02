LBS Tech, développeur d’une plate-forme mobile pour les malvoyants

ⓒ LBStech

LBS Tech est une jeune startup sud-coréenne qui développe une plates-forme utile qui aide les aveugles et les personnes handicapées à trouver leur direction et à se déplacer.

En général, les informations de localisation ne sont pas grand-chose pour les personnes valides, mais elles peuvent être quelque chose de très importantes pour les personnes avec un handicap ou qui n’ont pas le sens de l’orientation.

ⓒ LBStech

Dans la pratique, si un utilisateur pointe l’application de LBS Tech sur son smartphone dans un certain sens, celle-ci lui indique la direction vers laquelle il l’a pointé. Par ailleurs, l’application a d’autres fonctions. Elle enregistre les informations sur les routes que les personnes ont empruntées et les informe des itinéraires quand ils en ont besoin. Cela permet ainsi à une personne aveugle ou toute autre personne malvoyante de facilement retrouver une route, mais aussi plus étonnamment commander une chose ou encore payer dans un magasin.