La monnaie numérique de banque centrale (MNBC)

Une « monnaie numérique de banque centrale » ou MNBC fait référence à une monnaie fiduciaire numérique utilisant la technologie de la blockchain et émise par une banque centrale. Cette monnaie s’inspire du bitcoin, mais à la différence de la crypto-monnaie et de toutes les autres monnaies de ce genre, ce sont les banques centrales qui contrôlent l’émission des MNBC et elles limitent l’anonymat des possesseurs. Par ailleurs, ces monnaies fiduciaires numériques ne sont pas sujettes à la même volatilité que les crypto-monnaies et elles peuvent être échangées à parité avec la monnaie légale existante du pays en question.

Alors que les gens utilisent de moins en moins de liquidités dans le sillage de la pandémie de COVID-19, les banques centrales des pays du monde entier s’apprêtent à lancer leur propre monnaie numérique. Pour l’instant, le leader de cette course est la Chine, qui cherche à contester la suprématie du dollar américain. Ainsi, il y a deux ans, Pékin a annoncé le lancement de sa propore monnaie numérique et a commencé à l’exploiter à titre d’essai l’année dernière. En Europe, la Suède a été le premier pays de la zone à faire un test de monnaie numérique l’année dernière, tandis que les États-Unis envisagent d’introduire un « dollar numérique ».

Pour ce qui est de la Corée du Sud, elle n’est pas en reste. Sa banque centrale a aussi jeté les bases juridiques d’une introduction d’une MNBC. Et elle devrait commencer une opération pilote de son utilisation cette année.