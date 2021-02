Retour en force de Corée du Sud dans l’industrie de la construction navale

ⓒ Getty Images Bank

La Corée du Sud a dominé en janvier dernier le classement mondial des commandes de construction navale, poursuivant la dynamique positive de ses très bonnes performances de 2020, quand son industrie navale avait réussi à maintenir sa position de leader sur le marché mondial.

Les perspectives pour cette année sont encore bien meilleures. Selon l’Institut de recherche économique de l’Outre-mer de la banque nationale Export-Emport de Corée, l’industrie de la construction navale locale devrait voir son volume de commandes bondir de plus de 100 % en glissement annuel. Cette projection repose sur les signes de reprise dans l’industrie de la construction navale, mais aussi le besoin croissant de remplacer les vieux navires dans le monde entier en vertu de réglementations environnementales plus strictes. L’attention se tourne désormais vers la question de savoir si cela va permettre à l’industrie sud-coréenne de la construction navale de sortir du long tunnel de récession qu’elle traversait et si elle va profiter d’un nouveau boom.