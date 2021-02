En Corée du Sud, les grottes ont la cote

Cette semaine, nous vous invitons à jouer les troglodytes au fil d’une étonnante promenade souterraine. Si les montagnes, forêts et plages sud-coréennes constituent des merveilles naturelles bien connues, en creusant un peu, c’est tout un monde de découvertes qui attend le visiteur dans les nombreuses grottes que comptent le pays. Une option de choix pour éviter les coups de soleil, les morsures du froid ou les pluies torrentielles et passer un moment de détente rafraichissant. Afin de découvrir les grottes, cavernes et tunnels de lave les plus spectaculaires répartis aux quatre coins du pays du Matin clair, vous n’avez qu’à suivre le guide.





ⓒ YONHAP News

La grotte de Gwangmyeong, en banlieue sud-ouest de Séoul, est particulièrement réputée pour son espace consacré à la dégustation des vins de Corée. Sur place, les divertissements ne manquent pas avec des sculptures, des aquariums, des attractions pour les enfants et un parcours enchanteur sur le thème de l’or. La grotte de Hwanseon située dans la province de Gangwon, dans le nord-est du pays, est l'une des plus grandes grottes calcaires d'Asie et la plus grande de Corée du Sud. Constituée de 6,2 km de passages connus et désignée en 1966 comme monument national, elle attire chaque année plus d’un million de visiteurs.





ⓒ YONHAP News

L’immense grotte calcaire de Gosu, située dans la province de Chungcheong du Nord, vaut également le détour. Formée il y a 450 millions d’années, elle s’est vu attribuer le surnom de « palais souterrain ». En effet, quelque 120 stalactites et stalagmites y sont présentes et certaines des formations de calcaire ressemblent à des animaux ou à des personnages humains. La caverne principale accueille quant à elle d’impressionnantes stalactites de 10 m de long.