Birmanie : les manifestations innovantes des citoyens contre le régime militaire

Les citoyens birmans poursuivent les manifestations contre la junte militaire de façon paisible et créative. Une démarche visant à se différencier du régime qui a pris le pouvoir de force et à attirer l’attention de la communauté internationale.





Selon le journal Irrawaddy, on voit de plus en plus de phrases contre le coup d’Etat peintes sur les routes et même sur les toits. Certains ont projeté sur les murailles des bâtiments des images incitant à participer au mouvement de désobéissance civile pendant la nuit tandis que d’autres collent des post-it portant des messages de résistance sur les murs.





Sur les routes, des conducteurs ont laissé leur voiture le capot ouvert comme si elle était en panne ou ont circulé très doucement afin d’empêcher le déplacement de l’armée et des fonctionnaires qui ne prennent pas part au mouvement.