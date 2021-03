Le Musée d'art de Daejeon présentera, du 2 mars au 9 mai, une exposition d'œuvres d'art contemporain intitulée « Loss, Everything that happened to me » ou « Perte, tout ce qui m'est arrivé ».





Dans cette exposition, on retrouvera au total 239 pièces créées par 14 artistes, qui vont des peintures aux installations en passant par les vidéos. Ces œuvres représentent les différents types de pertes que nous pouvons rencontrer dans notre vie, que ce soit celles des objets quotidiens comme un parapluie ou un portefeuille ou celles des amis ou des parents, ou encore celles des lieux familiers.





L’exposition se décline en quatre volets : « Journal de deuil » nommé d’après le titre du livre de Roland Barthes, « Journal des objets », « Journal extime » comme le titre de l’œuvre de Michel Tournier, et enfin « Journal de guerre » inspiré de celle de Wittgenstein.





Date : du 2 mars au 9 mai 2021

Lieu : Musée d'art de Daejeon