Three sisters : histoire de famille

Les actrices Moon So-ri, Jang Yoon-ju et Kim Sun-young se sont données la main pour le mélo des familles « Three Sisters ». Même si le film est signé du jeune réalisateur Lee Seung-won, on sait que l'actrice Moon So-ri s'est penchée sur son berceau en tant que productrice. Moon, star du grand écran depuis 20 ans déjà, accumule les casquettes, puisqu'elle est enseignante et réalisatrice. Elle a déclaré vouloir se rapprocher de la production pour s'impliquer davantage dans le cinéma local. Voyons ce qu'il en est.





* Family forever

Les histoires de famille pullulent dans le cinéma sud-coréen. En voici une autre qui, malgré son titre, est loin du chef d’œuvre de Tchekhov mais conserve une certaine saveur locale. La sœur la plus âgée, Hee-sook, jouée par Kim Sun-young s'occupe de sa fille et de de son mari. Réservée, elle est peu communicative. Mais voilà : elle est atteinte d'un cancer. De son côté, la deuxième sœur, Mi-yeon, jouée par Moon So-ri semble peinarde avec son homme qui est professeur. Elle va même s'occuper d'une chorale à l'église. Mais voilà : elle découvre que son mari la trompe avec l'une des choristes. De quoi chanter faux, en somme. La cadette des sœurs, Mi-ok, jouée par Jang Yoon-joo est dramaturge. Ô drame : elle s'est mariée à un homme divorcé avec un enfant d'une autre femme. La plaie, quoi. Tout ce petit monde va se retrouver pour l'anniversaire du père. Survient alors leur étrange jeune frère. Et on se dit qu’heureusement, la famille est cette fois au complet.





*Apitoiements et larmes à gogo

Il fallait s'y attendre. Le mélo s'est fait pour s'apitoyer et larmoyer à l'envie. Ici, ça ne rate pas. Les quelques spectateurs en salle doivent tremper leur masque faute de pouvoir se moucher. On retrouve la touche très classique des vieux mélo des années 1970, avec cette façon très spécifique de s'attarder sur les gémissements, cris plaintifs, regards abasourdis, yeux et nez pleins de morves. Il s'agissait à l'époque quasiment d'un exorcisme pour les spectateurs. L'histoire passait au second plan, et les ménagères de 30-40 ans mouillaient leurs kleenex en se vidant des stresses de la vie de rêve que la société disait qu'elles vivaient. L'ironie était pimentée.





Aujourd'hui, cela a l'air d'une « revival », d'un cliché éculé mais qui n'est pas sans fondement : après tout, peu de choses ont changé dans la vie quotidienne des gens, même si les couleurs des immeubles et les accessoires de cuisine se sont complexifiés. En ce qui concerne la relation entre sœurs en Corée du Sud, elle apparaît très distante dans le film. Et cela fait échos à une réalité où les femmes traditionnelles, une fois mariées, ou casées, déconnectent beaucoup de leur famille sauf événements particuliers ; et ceci est encore plus vrai entre femmes casées même issue d'un seule famille.





*Films d'actrices

Finalement, « Three Sisters », est avant tout un film d'actrices. Elle se sont données le beau rôle. Chacune a droit à sa crise de nerf, sa crise de larme, son maquillage ou son look nec plus ultra, et à ses petits regards en coin. On ressent l'influence du cinéma réaliste dont est issue l'actrice productrice Moon So-ri. Elle a choisi des lieux qui sentent bon le vécu, des lumières et des ambiances que croisent vraiment dans leur quotidien les sud-coréennes. Mais le scénario trop basé sur des échanges de dialogues atténue l'effet de réel des décors et des ambiances. Certaine scènes lorgnent vers le soap-opéra, le sitcom des familles à la télévision. On voudrait que les personnages cessent les palabres interminables et les mines effondrées remplies de larmes, mais non, le choix n'en a pas été fait. Il en est de même de la musique – souvent le point faible des mélo locaux – qui ne décolle pas du soutien émotionnel bon marché.





Bref, Moon So-ri comme productrice ça a du bon mais on peut faire mieux. La prochaine fois, peut-être.