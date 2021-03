Les pratiques funéraires en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

La pandémie de COVID-19 a rendu très difficile l'organisation des cérémonies de mariage et funéraires. En raison des mesures limitant les rassemblements à quelques personnes, beaucoup n’ont en effet pas pu rendre un dernier hommage à leur(s) proche(s) disparu(s).

Nous nous sommes intéressés cette semaine à la culture funéraire en Corée du Nord et nous sommes demandé ce qui la différencie de celle du Sud.

« Au Sud, les hôpitaux mettent à la disposition des proches un lieu pour se recueillir auprès du défunt. Au Nord, les enterrements ont souvent lieu chez la personne disparue. En cas de décès à l'hôpital, le corps est ramené à son domicile, où les enfants peuvent accomplir leur devoir filial. Traditionnellement, la famille endeuillée affiche le portrait du défunt et brûle de l'encens. Il arrive que le cercueil soit fourni par une entreprise de pompes funèbres, mais le plus souvent celui-ci est fabriqué par les proches. Les familles sont très peu démonstratives dans la culture funéraire nord-coréenne ; les émotions y sont exprimées avec retenue », explique Kang Mi-jin, transfuge nord-coréenne et directrice de l’agence North Korea Investment.

Selon les données de 2019 du ministère de la Santé et des Affaires sociales, près de 90 % des sud-Coréens décédés ont été incinérés, tandis qu’une majorité de nord-Coréens préfère encore l’inhumation. Mais les lieux de sépulture se font de plus en plus rares. Les autorités recommandent donc aux citoyens de recourir à la crémation, idée à laquelle la population se montre toutefois très réticente.