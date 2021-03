Petite échappée hors de Séoul en famille et avec des amis pour la ville de Jeonju en dépit de l’épidémie de COVID-19.





A quelque 230 km de Séoul, la ville de Jeonju est un haut-lieu de la culture coréenne. C’est tout d’abord un quartier historique unique en son genre puisque l’on y dénombre plus de 700 hanoks, les maisons traditionnelles coréennes.





ⓒ Getty Images Bank

Quartier historique mais aussi touristique dans lequel on peut déambuler à pied les week-ends et les deux mois d’été tout en y savourant les mets réputés de Jeonju, en particulier le bibimbab et le makgeolli, un alcool de riz qui se boit frais.





ⓒ Getty Images Bank

Labellisée ville gastronomique en 2012, Jeonju est aussi une ville de culture avec son festival international du film qui se tient chaque année au mois de mai ainsi que le festival de pansori et de musique du monde.





ⓒ Getty Images Bank

Jeonju est aussi un lieu parfait pour rayonner dans cette superbe région qu’est le Jeolla, non loin de la mer et des montagnes avec ses nombreux temples dont les plus beaux sont ceux de Maisan et Geumsansa.





Bonne découverte donc !