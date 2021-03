Hyundai Motor dévoile son nouveau SUV électrique « Ioniq 5 »

ⓒKBS News

Hyundai Motor a dévoilé mardi, en ligne, la « Ioniq 5 », la première voiture montée sur la nouvelle plateforme E-GMP dédiée à sa future gamme de modèles électriques. Le géant sud-coréen de l’automobile misera sur son nouveau véhicule ambitieux comme un gage de survie sur le marché des voitures électriques où la concurrence s’annonce de plus en plus féroce.





La Ioniq 5 est un crossover (CUV) électrique long de 4 635 mm, large de 1 890 mm et haut de 1 605 mm. Elle est compatible à la fois avec les infrastructures de recharge à 400 V et à 800 V, une première au monde. La technologie 800 V permet une recharge ultra-rapide. Elle sera proposée avec deux types de batteries de 58 kWh et 72,6 kWh. Sa version à propulsion arrière équipée d’un moteur de 72,6 kWh autorise une autonomie de 410 à 430 km. Il est possible de recharger la batterie à 80 % en 18 minutes sur une borne ultrarapide de 350 kW. Il suffit d’alimenter le véhicule pendant 5 minutes seulement pour parcourir 100 km. La version avec quatre roues motrices et un moteur de 72,6 kWh est l’option la plus performante, autorisant un passage de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. Le nouveau modèle est équipé d’un système de commande « déconnecteur » offrant la possibilité de débrayer ou recombiner le moteur et l’arbre de transmission en fonction des parcours. Il est doté aussi d’un système de pompe à chaleur capable de récupérer la chaleur émise par les composants électriques afin de l’utiliser pour chauffer l’habitacle.





La Ioniq 5 revêt une grande importance en ce qu’elle est le premier véhicule réalisé sur la nouvelle plateforme modulaire électrique globale E-GMP. Celle-ci couvre tous les dispositifs allant de la propulsion à l’antichoc. Les anciens modèles de voitures électriques étaient montés sur le même châssis que les véhicules classiques, de manière à remplacer seulement le moteur à explosion par un moteur électrique et le réservoir à essence par une batterie. Ce modus operandi présentait des limites structurelles. La plateforme E-GMP permet d’aplatir le plancher de la carrosserie, de rendre plus spacieux l’habitacle et d’atteindre une autonomie de 500 km sur la norme WLTP. Par ailleurs, grâce à sa modularisation et à sa standardisation, elle offre la possibilité d’augmenter rapidement la capacité des lignes de production en fonction des besoins de la clientèle.





Le lancement de la Ioniq 5 annonce un véritable avènement de l’ère des véhicules électriques. Hyundai Motor est le troisième constructeur automobile au monde à avoir mis au point sa propre plateforme de voitures électriques après Tesla et Volkswagen. Il sortira son nouveau crossover électrique en Europe dès mars prochain, avant de le lancer sur le marché sud-coréen au courant du premier semestre et aux Etats-Unis au second semestre 2021. Le géant sud-coréen s’est fixé l’objectif de vendre 160 000 voitures électriques cette année, soit une hausse de 60 % en un an.