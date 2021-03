WellsCare et ses produits intelligents pour se soigner de chez soi

Aujourd’hui, nombreux sont les gens à utiliser leurs téléphones portables ou leurs ordinateurs pendant des heures et des heures. Mais à cause de cette utilisation excessive des écrans, ils sont aussi nombreux à avoir des douleurs dans diverses parties du corps, dont le cou, le dos et les épaules. D’autres souffrent aussi en faisant du sport. Ou encore pour les femmes, les talons hauts peuvent souvent causer des affections du pied douloureuse appelées fasciite plantaire.





ⓒ WellsCare

Il n’y a pas longtemps, les traitements analgésiques s’adressaient principalement aux personnes âgées. Mais aujourd’hui, le nombre de jeunes patients qui souffrent de douleur augmente de plus de 20 % par an. Au début, la plupart d’entre eux n’ont que de petites blessures, mais leurs conditions peuvent se dégrader rapidement et les obliger à se rendre à l’hôpital pour se faire soigner.





Mais avec l’appareil de la jeune startup sud-coréenne WellsCare, ces mêmes personnes peuvent éviter que ces symptômes ne s’aggravent et même se soulager des douleurs de manière pratique de chez elles.