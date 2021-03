ⓒ Getty Images Bank

Avec les vaccins et les traitements contre le COVID-19 qui aident la communauté mondiale à surmonter la pandémie, le terme de « thérapie numérique » a attiré l’attention.





La thérapie numérique fait référence aux logiciels informatiques qui cherchent à soigner et guérir des maladies et à améliorer la santé, tout comme les médicaments. Souvent qualifié de « médicament pris par le cerveau », le logiciel médical se présente sous la forme d’applications mobiles, de jeux, de réalité virtuelle et d’intelligence artificielle.





Les médicaments synthétiques et les médicaments biologiques représentent respectivement la première et la deuxième génération de traitements médicaux. Mais aujourd’hui, la thérapie numérique est en cours de développement en tant que troisième génération de traitement dans le but de soigner diverses maladies telles que le diabète, la dépression, l’insomnie, les troubles du comportement, l'obésité et la démence.





Les coûts de développement et la durée d’une thérapie numérique sont respectivement de 10 à 20 milliards de wons (7 à 15 millions d’euros) et de 3,5 à 5 ans, bien moins qu’une moyenne des 3 mille milliards de wons (plus de 2 milliards d’euros) et des 15 ans nécessaires pour développer un nouveau médicament. De plus, la thérapie ne produit pas de toxines ni d’effets secondaires. Présentée comme un marché « océan bleu » de l’avenir, elle se développe rapidement dans les puissances médicales telles que les États-Unis et le Royaume-Uni.





En Corée du Sud, la thérapie numérique en est encore à ses débuts. Mais l’Administration de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS) cherche à soutenir les développeurs de produits connexes dans le cadre de son nouveau projet de promotion des équipements médicaux de nouvelle génération.