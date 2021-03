Exposition : « Street Noise »

Une exposition consacrée au graffiti se tient actuellement à l'espace culturel polyvalent P/O/S/T, situé au premier sous-sol du Lotte World Mall à Séoul. Intitulée « Street Noise », cette exposition qui a débuté le 26 février durera jusqu'au 13 juin.





L'événement rassemble quelque 80 œuvres des artistes représentatifs de cet art urbain qui est né dans les rues de New York dans les années 1970. L’exposition s’articule en cinq sections. La première, « Classic », réunit des œuvres d’artistes de la première génération de graffeurs, dont Crash et Nick Walker. La section suivante, intitulée « Possibilities », fait découvrir l'univers de Jonone et de L'Atlas qui font partie de cette deuxième génération qui a su passer des graffitis de rue aux toiles.





La troisième section présente des créations influencées par le pop art. Après la quatrième section consacrée à l’artiste français ZEVS, connu pour sa série « Liquidation », le parcours se clôt sur la section « Society » dédiée à des artistes qui font passer des messages politiques à travers leurs œuvres, comme Shepard Fairey et Pure Evil.





Date : du 26 février au 13 juin 2021

Lieu : P/O/S/T du Lotte World Mall à Séoul.