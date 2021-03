Le Maria Callas Hall, situé dans le sud de Séoul, organise le 12 mars le « Sweet Concert » avec le ténor Ryu Jung-pil à l'occasion du White Day qui se fête en Corée du Sud un mois après la Saint-Valentin.





Pour ce concert romantique, Ryu Jung-pil sera accompagné de la soprano Won Ji-hye et du pianiste Kim Ki-kyeong et interprétera des chansons populaires et traditionnelles et des airs d'opéra ayant pour thème l’amour.





Au programme : « Love Me Tender », « Il Bacio », « Bella Enamorada » de l'opéra « El Ultimo Romantico » ou encore « Sarangga » (Chant d'amour), extrait du pansori Chunhyangga.





Date : le 12 mars 2021

Lieu : Maria Callas Hall à Séoul