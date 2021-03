Récital du violoniste Yang In-mo

Le violoniste Yang In-mo donnera un récital le 13 mars au Centre d'arts de Séoul. Lors de ce concert intitulé « The Genetics of Strings », en référence au titre de son nouvel album qui sortira le 9 mars, le jeune virtuose interprétera notamment la sonate n°1 pour violon et guitare de Paganini, « Histoire du Tango » de Piazzolla, et la sonate pour violon seul n°6 d'Ysaye. Sur scène, il sera accompagné par Hong Sa-heon au piano et Park Jong-ho à la guitare.





Né en 1995, Yang a étudié à l'Université nationale des arts de Corée avant de partir pour les Etats-Unis où il s’est perfectionné au New England Conservatory. En 2014, le violoniste a obtenu le second prix du Concours Yehudi-Menuhin. L’année suivante, il a gagné le premier prix au Concours Premio Paganini, devenant le premier sud-Coréen à remporter cette prestigieuse compétition.





Date : le 13 mars 2021

Lieu : Centre d'arts de Séoul