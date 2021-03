Pokémon se porte bien malgré l’épidémie de COVID-19

ⓒ YONHAP News

Les Pokémon continuent à séduire les petits et les grands 25 ans après leur apparition. A en croire l’AFP, « Pokémon Go », une de ses séries de jeu-vidéo basée sur la réalité augmentée a profité de la crise sanitaire du coronavirus et a rapporté 1 milliard de dollars de recettes les dix derniers mois de 2020.





Un auteur spécialiste de la culture populaire japonaise pense que la raison de sa popularité se trouve dans des personnages attrayants et l’incarnation réussie du mécanisme combinant jeu vidéo et jeu de cartes. Les générations ayant grandi en regardant le dessin animé du même nom s’enthousiasment pour cette chasse aux monstres virtuelles et n’hésitent pas à ouvrir leur portefeuille.





Ayant vu le jour en 1996, Pokémon s’inspire de la traque et de la collection d’insectes des petits Japonais lors des étés chauds et humides.