What Happened to Mr Cha ou la vérité si je mens

On l'attendait impatiemment, et voilà, enfin, un film sur l'envers du décor de la vie d'acteur connu en Corée du Sud ! « What Happened to Mr Cha » ! Il est signé Kim Dong-kyu, mais personne ne s'y trompe : l'acteur Cha In-pyo a probablement beaucoup contribué à inspiré le scénario du film. Acteur de films d'horreur, de séries B mais aussi de films d'action mainstreams comme « Hanbando » et « The Tower », il était en perte de vitesse au cinéma et aussi à la télévision où ses passages dans les séries s’espacent depuis 5 ou 6 ans.





* Star sur le retour

La première scène du film donne le ton : Mr Cha (qui joue son propre rôle) est sur le retour après avoir fait la une des médias une quinzaine d'années auparavant. Il tourne une pub, mais semble totalement dans son monde d'ex-acteur glamour, le James Dean sud-coréen. Mais voilà, le jeune réalisateur de la pub n'en a rien à faire, et insiste pour qu'il colle au personnage du scénario. S'en suit une scène hilarante où la star sort par le coffre arrière de son van car sa société de management rechigne à réparer les portières ; par contre, elle lui demande de ne pas être trop regardant sur les scripts et d'abandonner l'idée de parrainer de jeunes acteurs et de ne plus rêver de rivaliser avec Choi Min-sik, Sol Kyung-gu ou Lee Byung-hun. Finalement, deux ajuma en vadrouille lui demande pourquoi il a quitté l'actorat après le seul TV drama où elles l'ont vu dix ans plus tôt : le comble.





*Sous les décombres

Finalement, Mr Cha est sur le point de se faire inviter à un show télévisé avec d'autres stars pour raconter des histoires drôles. Mais personne ne pense qu'il peut en raconter. Bref, alors que les discussions sont en cours, il se retrouve sous les décombres d'un immeuble en cours de destruction. Comme quoi, ils l'ont déjà enterré au sens figuré et ils l’enterrent encore au sens propre. Mais notre acteur a des ressources : il décide de faire de ses mésaventures souterraines un événement médiatique. Mais, en fait, il s’enferme encore plus dans son illusion d'artiste effacé des mémoires publiques. Survient alors la plus belle scène ironique du film où, sur le canon de Pachelbel, Mr Cha se rêve en penseur perdu dans l'espace rempli des déchets médiatiques. Le canon revient pour son extraction des décombres vêtu d'une simple culotte rose de fille. Comble de l'humiliation et du ridicule. Mais le coup de grâce viendra de son jeune poulain, qui, invité à un TV show, déclare que l'acteur Ryu Seung-ryong est son mentor, oubliant le pauvre Cha In-pyo. On le retrouve six mois plus tard, en post-scriptum, barbu et chevelu, un Robinson du show-biz a qui un jeune producteur propose un come-back retentissant, une résurrection, dit-il. Mais avant, il lui faut... mourir...





*Pas si fictionnel

Bon, il est clair qu'il s'agit d'une fiction – cette dernière est entachée d'un long tunnel autour des décombres de l'immeuble qui s'est effondré sur le pauvre Mr Cha. Hormis, ce problème scénaristique, le film se compose de piques qui sentent bon la réalité vécue par des acteurs qui ne sont jamais parvenus à devenir des stars, malgré quelques succès notoires. Des seconds couteaux du star-système impitoyable dont le public ne voit que la fumée diffusée par les médias. Cha In-pyo, probablement lassé de se voir remisé au placard par les producteurs et les sociétés d'agents artistiques, a voulu briser l'omerta autour de la vie des acteurs mais avec le sens de l'humour. Il en profite pour se montrer encore vaillant au niveau des muscles et du charisme, malgré ses traits vieillissants. C'est probablement un appel du pied à de futurs réalisateurs de films, sauf si ces derniers prennent mal la critique du milieu contenue dans « What Happened to Mr Cha ? ». Le passage du film sur Netflix devrait, toutefois, adoucir les angles.