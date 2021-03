Un tribunal américain ordonne à la Corée du Nord de verser des dommages-intérêts à l'équipage et aux familles du USS Pueblo

ⓒ YONHAP News

Un tribunal fédéral américain a ordonné à Pyongyang de payer 2,3 milliards de dollars à l'équipage et aux familles du navire espion USS Pueblo capturé en 1968.

« Le 23 janvier 1968, le navire de guerre américain dédié au renseignement Pueblo a été capturé après avoir été acculé par quatre patrouilleurs et deux avions de combat MiG-21 au large de la côte est de la Corée du Nord. La tension est très vite montée, et le porte-avions à propulsion nucléaire américain USS Enterprise a été déployé. Les 82 membres d'équipage, dont l'un est mort au cours de sa détention, ont été libérés dix mois plus tard après des excuses officielles de Washington, condition de leur libération. L’équipage a déclaré avoir subi d'innombrables actes de torture et autres mauvais traitements », explique le commentateur politique Lee Jong-hoon.

Il reste néanmoins très peu probable que Pyongyang accepte le jugement et entreprenne de verser les compensations fixées par le tribunal. Le pays n'ayant pas pris part au procès, celui-ci été rendu par défaut, c’est-à-dire en l’absence de la comparution du défendeur. Et le Nord a pour principe d’ignorer toute procédure judiciaire initiée en dehors de ses frontières.