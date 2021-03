L'industrie cosmétique en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

La réputation des produits cosmétiques sud-coréens ne cesse de croître, au point de devenir une vraie tendance dans l'industrie de la beauté à l'échelle mondiale connue sous le nom « K-beauty ». Le Nord cherche également à promouvoir sa propre industrie cosmétique et à renforcer la compétitivité de ses produits.

« Selon les estimations de la banque Hana Financial Investment pour 2016, le marché des cosmétiques nord-coréen aurait atteint 90 millions de dollars en 2017 et pourrait s’élever à un milliard de dollars à l’horizon 2030, soit une croissance prévisionnelle multipliée par 12 en moins de 15 ans », explique Kang Mi-jin, transfuge nord-coréenne et reporter au Daily NK, journal en ligne basé à Séoul.

L’enseigne de cosmétiques la plus célèbre s’appelle Spring Scent (« parfum printanier »). Fabriqués par l'usine de cosmétiques de Sinuiju, ses produits ont une image de marque si forte et la société domine tant le marché que pas un citoyen nord-coréen n’en ignore l’existence. Mais le concept de « concurrence » a émergé dans l'État communiste, ouvrant le marché à une pluralité d'acteurs du secteur, dont les enseignes Unhasu (« voie lactée »), produite par l'usine de Pyongyang, Mont Geumgang et Mirae (« avenir »). Le choix des produits cosmétiques est désormais beaucoup plus varié.