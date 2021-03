Les mecs sont tous pareils (1) 물어봐도 돼?

Dialogue

현주 : 당분간 나 백수된 거 엄마아빠한텐 비밀이다.

알면 바로 결혼 압박 들어온다.

Hyeon-ju :Pour l’instant, on va cacher à Papa et Maman

le fait que je suis devenue chômeuse.

S’ils l’apprennent, ils vont immédiatement faire pression sur moi

pour le mariage.





도겸 : 결혼이 그렇게 싫어?

사실 나 5년 전에 그 남자랑 누나 결혼할 줄 알았어.

Do-gyeom :Tu détestes le mariage à ce point ?

En fait, il y a cinq ans, je croyais que tu allais épouser cet homme.





현주 : 아... 그 때...

Hyeon-ju : Ah, à ce moment-là…





도겸 : 말 나온 김에 물어봐도 돼? 왜 헤어진 건지.

Do-gyeom :Puisqu'on en parle, je peux te poser une question ?

Pourquoi as-tu rompu avec lui ?





L’expression de la semaine

물어봐도 돼? : Je peux te poser une question ?





물어보다 : verbe qui signifie « interroger son interlocuteur pour découvrir ou éclaircir quelque chose »

L’expression « 물어봐도 돼? » est utilisée quand on demande à son interlocuteur si on peut lui poser une question sur quelque chose dont on est curieux. -아/어도 되다 est une expression employée pour permettre ou autoriser à faire une action. Par conséquent, si elle est employée pour une question, elle sert à demander la permission de faire quelque chose. Prenons un exemple. Quand on veut demander à son ami si on peut s’asseoir ici, on dira : « 여기 앉아도 돼? » 여기 a le sens d’« ici » et 앉다 « s’asseoir ». Cette phrase se traduit donc « Je peux m’asseoir ici ? ». A la place de -아도 되다, on peut dire « -아도 괜찮다 » ou « -아도 좋다 » comme « 여기 앉아도 괜찮아? »





La forme honorifique de 물어보다 est 여쭈어보다, mais sa forme contractée 여쭤보다 est plus courante. Par exemple, pour demander le nom d’une personne, on dit : « 성함을 여쭤봐도 될까요 ? » qui signifie « Puis-je vous demander votre nom ? »





Exemples

① 가: 아까 만난 사람이 누군지 물어봐도 돼?

나: 응, 내 남자 친구의 동생이야.

A : Je peux te poser une question ?

Qui est la personne que tu as rencontrée tout à l’heure ?

B : Oui, c’est le petit frère de mon copain.

② 가: 엄마, 나 의사선생님한테 이제 아이스크림 먹어도 되는지 물어봐도 돼?

A : Maman, je peux demander au médecin si je peux désormais manger de la glace ?

나: 아니. 나중에 감기가 다 나으면 그때 먹어.

B : Non. Mange-en plus tard, quand ton rhume sera guéri.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

당분간 : « pour l’instant »

나 : « je » ou « moi »

백수 : « chômeur »

되다 : « devenir »

-ㄴ 거 : expression qui sert à substantiver un verbe, qui se traduit par « le fait de » ou « le fait que » selon les cas

엄마 : « maman »

아빠 : « papa »

한텐 : forme contractée de 한테는

▶ 한테est une particule signifiant « à » comme « à quelqu’un » et 는 est une particule auxiliaire qui a la fonction de mettre en valeur le mot auquel elle est attachée.

비밀 : « secret »

이다 : « être »

알면 : combinaison du verbe 알다, « savoir » ou « apprendre », avec la terminaison connective -면 qui marque une supposition

바로 : « immédiatement »

결혼 : « mariage »

압박 : « pression »

들어오다 : « entrer » ou « s’introduire »

그렇게 : « comme ça » ou « à ce point »

싫다 : « être déplaisant » ou « ne pas plaire »

사실 : « en fait »

5년 전 : « il y a cinq ans »

에 : particule de temps

그 : « ce »

남자 : « homme »

랑 : « avec »

누나 : « grande sœur »

▶ Ce terme est utilisé par un homme pour désigner ou s’adresser à sa sœur aînée.

결혼하다 : « se marier »

알다 : verbe qui signifie « savoir » ou « connaître »

▶ Dans l’expression -ㄹ 줄 알았다, il a le sens de « croire » pour signifier « Je croyais que », en sous-entendant « mais j’avais tort ».)

아 : interjection, l’équivalent de « ah » en français

그 때 : « à ce moment-là »

말 : « propos »

나오다 : « sortir »

-은 김에 : expression qui signifie que l’on profite d’une situation qui s’est déjà produite pour faire une action qui n’était pas prévue

▶ 말 나온 김에 se traduit par « puisqu’on en parle »

왜 : « pourquoi »

헤어지다 : « rompre » ou « se séparer »