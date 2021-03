Les fourmis Donghak à l’assaut de la Bourse de Séoul

Début 2020, une panique s’est emparée des marchés financiers dans le monde entier, y compris de la Bourse de Séoul. Cependant, cette crise a aussi été riche en opportunités, aussi bien pour certaines entreprises que pour des particuliers actifs qui ont investi leurs économies dans un cours des marchés plutôt bas pour transformer leurs pécules en petite fortune, du moins pour certains.





La fièvre des investissements boursiers est montée l’an dernier et les cours des actions ont bondi principalement dans les secteurs des semi-conducteurs et des BBIG, un nouveau sigle pour désigner les nouvelles industries phares du pays du Matin clair, à savoir les biotechnologies et la chimie, les batteries électriques, internet et les jeux vidéo.





Saviez-vous que le principal indice boursier sud-coréen, appelé Kospi, a dépassé les 3 000 points le 6 janvier dernier pour la première fois depuis l'ouverture de la bourse nationale le 3 mars 1956 ? Il lui aura fallu 13 ans et cinq mois pour atteindre ce palier après avoir franchi pour la première fois les 2 000 points en juillet 2007.





Découvrez comment ce nouveau type d’investisseur s’organise pour investir et gagner gros. Vous découvrirez aussi qu’il n’y pas d’âge pour commencer, l’important étant de bien être encadré et d’étudier son sujet.