CNN : Pyongyang chercherait à cacher un site de stockage d’armes nucléaires

La Corée du Nord aurait érigé, l’an dernier, une nouvelle structure visant à dissimuler les entrées de tunnels souterrains de son site nucléaire de Yongdoktong, situé dans le nord-ouest du territoire. C’est ce que CNN a révélé, mardi, avec les images satellites à l’appui.





Il s’agit de photos prises le 11 février par l’entreprise américaine Maxar Technologies et analysées par l’institut des études internationales de Middlebury à Monterey, en Californie. Alors que les images du site en question prises jusqu’au mois de décembre 2019 montraient deux entrées de tunnels, on y voit une nouvelle infrastructure semblable à un bâtiment sur les clichés de février dernier. Bref, ce serait une couverture. D’après la chaîne de télévision, les services de renseignement américains soupçonnaient le site de Yongdoktong d’être destiné à stocker des armes nucléaires, et le considèrent toujours comme tel. Selon Jeffrey Lewis, professeur à l’institut de Middlebury, « peu importe à quel point ses efforts sont risibles, la Corée du Nord continue d’améliorer ses installations d’armes nucléaires et s’efforce de les dissimuler ». Pour information, dans un rayon de 50 km autour du site de Yongdoktong se trouvent la fameuse base de lancement de missiles de Tongchang-ri et le complexe nucléaire de Yongbyon.





A en croire CNN, les autorités américaines se pencheraient attentivement sur ce dossier, mais ils préféreraient avant tout déceler la véritable intention du royaume ermite. En effet, il ne faut surtout pas prendre pour argent comptant toute action du pays communiste. D’ailleurs, comme les services de renseignement ont à l’œil le site de Yongdoktong depuis quelques années, une nouvelle structure ne permettrait pas de cacher son existence. Tout cela laisse penser que le régime de Kim Jong-un voudrait tester la politique nord-coréenne que l’administration de Joe Biden est toujours loin de préciser. Face à l’inconnu, Pyongyang aurait voulu attirer l’attention de Washington sans trop le brusquer. Ainsi, la Corée du Nord aurait préféré montrer qu’elle poursuit son programme nucléaire, plutôt que de lancer une nouvelle provocation balistique.





Le dossier nord-coréen se présente comme une équation très complexe à résoudre pour l’administration Biden. La situation actuelle n’est pas en phase avec la « patience stratégique » de Barack Obama ni avec la méthode dite « top down », du haut vers le bas, chère à Donald Trump. Par ailleurs, le nouveau locataire de la Maison blanche présente le multilatéralisme et le rétablissement avec les alliés comme une ligne directrice de sa politique étrangère. Il faudra prendre en compte tous ces facteurs pour fixer la politique nord-coréenne. Le secrétaire d’Etat américain a dit envisager à la fois de faire davantage pression sur la Corée du Nord et de la faire revenir à la table des négociations par des moyens diplomatiques. Antony Blinken a affirmé à plusieurs reprises que les Etats-Unis ne pourraient rien faire sans se concerter avec leurs alliés. CNN n’a pas manqué de faire remarquer que si Washington y réfléchit trop longtemps, Pyongyang aura de plus fortes chances d’avancer dans le développement de ses armes nucléaires, ce qui rendrait encore plus difficile l’objectif de dénucléariser la Corée du Nord.