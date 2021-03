ⓒ NEW ERA PROJECT

Lim Young-woong est la meilleure fashionista pour le printemps





Le printemps approche à grands pas et les doudounes et gros manteaux laissent leur place aux vêtements légers et colorés. Les artistes de la k-pop sont appréciées non seulement pour leur musique mais aussi pour leur style vestimentaire tendance et haut en couleur.





L’application mobile « My One Pick » a récemment mené une enquête afin de savoir quelle star serait la plus adaptée à la mode vestimentaire du printemps.





C’est Lim Young-woong, le gagnant de la fameuse émission « Mr. Trot », qui arrive en tête en obtenant plus de 1,64 million de votes.





Mesurant 1,83 m, le nouveau prince du trot souvent habillé en costume sur mesure affiche une proportion digne d’un mannequin et inspire ainsi le milieu de la mode.





Soutenu par une communauté de fans grandissante aussi puissante que celles de boys band ou de girls band, Lim est plébiscité par des annonceurs de divers produits allant des voitures aux cosmétiques en passant par les appareils électroménagers.





Sa réputation publique auprès des consommateurs sud-coréens est comparable à celle des Bangtan Boys ou de Blackpink.