Ji-min de BTS est l’idole la mieux reconnue dans la catégorie mixte

ⓒ Big Hit Entertainment

Ji-min des Bangtan Boys a réussi à conserver son titre de « roi de la k-pop » pour le mois de février.





C’est le résultat annoncé par l’institut de recherche de la réputation des marques de Corée qui a analysé du 21 janvier au 21 février plus de 285 millions de données sur 1 453 membres de groupes d’idoles.





Selon cette enquête, le vocaliste du septuor est arrivé en tête du classement des artistes de la k-pop les mieux reconnus auprès des consommateurs.





Ji-min prend ainsi la tête de ce classement à 18 reprises. Son indice de réputation pour février a progressé de 36,4 % en un mois et les avis positifs représentent 87,5 % des données qui lui sont associées.





Derrière se trouvent Kang Daniel qui a sorti le 16 février son nouveau single « Paranoia » et Cha Eun-woo, acteur et membre du boys band Astro. La 4e place est occupée par Jennie de Blackpink, devant V de BTS et Rosé du même girls band du label YG Entertainment.