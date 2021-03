Le Vietnam, deuxième pays qui utilise le plus les cryptomonnaies

ⓒ Getty Images Bank

Le Vietnam était l’an dernier le deuxième pays qui utilise le plus les cryptomonnaies dans le monde. C’est ce que nous apprend une étude du cabinet Statista menée auprès de 74 pays. Les première et troisième places étaient occupées par le Nigéria et les Philippines.





Selon le résultat, 21 % des sondés vietnamiens détenaient des cryptoactifs. Comment expliquer la popularité de ces devises virtuelles au Vietnam ? La principale raison réside dans le fait que de nombreux ouvriers vietnamiens qui travaillent à l’étranger envoient de l’argent à leurs familles dans leur pays natal à travers les plateformes d’échange de cryptomonnaies. Le pays se hisse au cinquième rang en termes de volume de transactions.





Cependant, le Vietnam interdit toujours d’investir dans ces monnaies d’un nouveau genre. Les autorités publiques plaident pour l’élaboration de restrictions sur leur usage par souci des éventuels risques liés par exemple au blanchiment d’argent.