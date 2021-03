Taïwan gagne la « bataille de l’ananas » contre la Chine

ⓒ Getty Images Bank

Alors que la Chine a suspendu les importations d’ananas taïwanais, la vente locale de ce dernier a établi un record grâce à la mobilisation des citoyens. En seulement quatre jours, plus de 41 687 tonnes d’ananas ont été vendues, dépassant le volume des exportations vers l’empire du Milieu l’an dernier.





Pour y parvenir, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et les députés ont incité à la consommation locale en visitant les agriculteurs, et les habitants ont lancé des challenges sur les réseaux sociaux. Les entreprises et les associations de ressortissants taïwanais, de leur côté, y ont contribué en passant des commandes massives.





Pékin a pris cette mesure de restriction commerciale en prétextant des raisons sanitaires liées aux fruits, mais Taipei dénonce des représailles économiques dans l’intention de mettre la pression sur sa politique.