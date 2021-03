Un livre brisant les clichés liés au trot vient d’être publié

Le trot, autrefois considéré comme un genre musical destiné aux personnes âgées, séduit de plus en plus de jeunes. L’engouement pour cette musique coréenne ne cesse de s’intensifier, dominant presque le paysage audiovisuel, et la popularité de certains interprètes de trot est comparable à celle des idoles de la k-pop.





Malgré ce succès indéniable, le regard porté sur le trot né dans les années 1920 sous l’occupation japonaise n’est pas toujours positif. Car son style s’est inspiré à l’époque de l’enka, un genre musical japonais. D’où la critique sur le trot en lien avec l’influence nippone.





Dans ce contexte, Jang Yoo-jung, professeure à l’université Dankook, a récemment publié un livre dans le but de faire connaître l’histoire du trot. Selon cette critique de musique populaire, considérer l’enka comme la racine du trot est une fausse idée reçue car l’enka est un courant musical japonais des années 1920 et 1930 qui s’est inspiré de la musique occidentale comme du jazz.





De son côté, la Corée a également accueilli la musique venant des pays occidentaux et de son voisin japonais avant de faire naître sa propre musique populaire.





L’auteure souligne que la force du trot est sa capacité à se métamorphoser et à accepter les influences d’autres styles musicaux.