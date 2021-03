Bande originale de « Do Do Sol Sol La La Sol »

Diffusée du 7 octobre au 26 novembre 2020, « Do Do Sol Sol La La Sol » est une comédie romantique télévisée sur une pianiste pleine d’énergie appelée Goo Ra-ra, jouée par Go A-ra.





L’actrice a d’ailleurs fait ses débuts en 2003 sous l’agence artistique SM Entertainment avec un drama sud-coréen, « Sharp », toujours diffusé sur la KBS 2TV. Dans « Do Do Sol Sol La La Sol », elle donne la réplique à Lee Jae-wook qui tient le rôle de Woo-joon, un jeune mystérieux qui cumule plusieurs boulots à temps partiel.





Au total, 17 artistes de styles différents ont prêté leur voix à la bande originale de cette série à la fois drôle et romantique. On y trouve surtout une importante participation des membres de boys band et de girls band comme Ki-hyun de Monsta X, Sin B de GFRIEND, Mi-yeon et Minni de (G)I-DLE.





Au-delà des idoles, des vocalistes solos comme Yun Ddan Ddan, U Sung-eun et Boramiyou y ont pris part pour le plus grand plaisir des adeptes de k-drama et de k-pop.