Futuremain, un développeur d’une solution innovante pour la maintenance des machines

La maintenance prédictive et l’ingénierie informatique peuvent être des termes avec lesquelles les gens sont peu familiers. En fait, la maintenance prédictive peut être décrite comme un examen médical des machines. Elle analyse à l’avance les causes des accidents et les prévient, plutôt que de remédier aux problèmes uniquement après leur apparition.

Sur ce segment, la jeune société sud-coréenne Futuremain se consacre à la recherche et au développement d’une solution innovante pour la maintenance prédictive des machines dans le but de devenir un acteur majeur de l’industrie.

En fait, sa solution informe rapidement les responsables d’une usine de toute défaillance inattendue des machines afin qu’ils puissent empêcher leurs employés de se blesser et éviter que la défaillance ne se transforme en un problème majeur.