ⓒ Getty Images Bank

Le mot anglais « gig » signifie un emploi temporaire à court terme. Ce mot provient en fait des musiciens de jazz qui étaient autrefois embauchés provisoirement pour des spectacles chaque fois que cela était nécessaire. Aujourd’hui, les personnes qui ont un travail qualifié de gig ou encore un petit boulot en français peuvent généralement utiliser leur temps efficacement et éviter le stress lié aux emplois réguliers. Toutefois, le revers de la médaille est qu’ils sont confrontés à la précarité de leur travail et ils doivent la plupart du temps accepter des salaires moindres ou même gelés.

Dans ce que l’on appelle l’« économie des petits boulots », de plus en plus de personnes travaillent sur une base temporaire. Et alors que le marché du travail évolue rapidement et que diverses plates-formes se développent, le concept de « lieu de travail à vie » tend à disparaitre.

Les entreprises de plate-forme peuvent facilement recruter des travailleurs sans aucune charge de travail, tandis que de nombreux jeunes dans la vingtaine et la trentaine préfèrent ce type d’emploi flexible qui leur permet de gagner de l’argent tout en faisant plusieurs emplois en même temps. Il semble donc que ce nouveau genre de « petits boulots » aient créé une nouvelle tendance à l’emploi.