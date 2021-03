Proposition de rallonge budgétaire

ⓒ YONHAP News

Le 2 mars dernier, le gouvernement sud-coréen a proposé une rallonge budgétaire de 15 mille milliards de wons (soit 13,3 milliards de dollars) pour financer une nouvelle série d’aide de secours d’urgence pour les personnes touchées par la pandémie de COVID-19. Cette rallonge est la troisième en importance jamais enregistrée par le pays. Et ajoutée aux 4,5 mille milliards de wons (3,9 milliards de dollars) précédant, elle porte au total la subvention de l’Etat à 19,5 mille milliards de wons (17,2 milliards de dollars). Avec ces fonds, le gouvernement prévoit de soutenir les groupes les plus affectés par la pandémie, notamment les PME et les indépendants, à partir de la fin du mois de mars.

Depuis l’éclatement de la pandémie de COVID-19 en 2020, cette rallonge est la cinquième du genre, mais cette fois-ci elle suscite beaucoup d’inquiétudes dans les milieux économiques, car elle va fortement augmenter la dette nationale. En plus si de nouvelles vagues d’épidémie frappent le pays, l’exécutif pourrait se retrouver une fois de plus dans l’obligation de mettre sur la table une nouvelle enveloppe, et cela pourrait faire dépasser la dette nationale de la Corée du Sud du chiffre record du million de milliards de wons, c’est-à-dire 888 milliards de dollars cette année.