Exposition de Philip Colbert

Une exposition de l'artiste pop et designer britannique Philip Colbert se tiendra du 13 mars au 11 avril au Musée d'art Sejong, situé en plein centre de Séoul.





Cette exposition, qui porte le sous-titre « Next Art : Fantastic Tour To Pop Art and Media Art », propose de découvrir l'univers coloré et fantastique de l’artiste décrit comme « l'héritier du pop art » ou encore « le filleul d'Andy Warhol », à travers des œuvres allant des peintures aux sculptures en passant par les installations.





Né en 1979, Colbert a présenté ses œuvres dans de prestigieux musées comme le Tate Modern ou la Saatchi Gallery. Il a notamment attiré l’attention du public en créant des séries d’œuvres représentant le homard, son alter ego, à travers lesquelles il exprime les émotions humaines mais aussi critique la société contemporaine.





Date : du 13 mars au 11 avril 2021

Lieu : Musée d'art Sejong à Séoul