La pièce de théâtre « Jangsu Sanghoe » sera présentée au Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul, du 19 mars au 4 avril. Adaptée du film éponyme du réalisateur Kang Je-gyu, sorti sur grand écran en 2015, cette pièce a été représentée pour la première fois en 2016.





« Jangsu Sanghoe » raconte la naissance d'une romance entre Seong-chil, un septuagénaire grincheux qui n'a jamais connu l'amour, et Geum-nim, sa nouvelle voisine, élégante et sympathique.





Pour cette pièce mise en scène par Han Yun-seob, les rôles sont tenus par de grands acteurs sud-coréens. On retrouvera Lee Sun-jae et Baek Il-seob dans le rôle de Seong-chil, et Son Suk et Park Jeong-su dans le rôle de Geum-nim.





Date : du 19 mars au 4 avril 2021

Lieu : Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul