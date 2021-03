Opéra « Roméo Juliette »

L’opéra « Roméo et Juliette » sera donné au Grand Théâtre du Centre culturel Sejong à Séoul, du 25 au 28 mars. L’œuvre est composée par Charles Gounod sur un livret écrit par Jules Barbier et Michel Carré d'après la tragédie de William Shakespeare.





Créé à Paris en 1867, cet opéra en cinq actes raconte la célèbre histoire d’amour impossible entre Juliette Capulet et Roméo Montaigu.





Les ténors Kang Yo-sep et Moon Se-hoon interpréteront le rôle de Romeo et, dans le rôle de Juliette, on retrouvera les sopranos Park So-young et Kim Yu-mi.





Date : du 25 au 28 mars 2021

Lieu : Grand Théâtre du Centre culturel Sejong à Séoul