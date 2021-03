Cha In-pyo : le retour ?

ⓒTKC PICTURES

Depuis son rôle de président de la république dans le film culte « The Flu » de Kim Sung-su en 2013, Cha In-pyo se faisait rare sur le grand et le petit écran. Mais il revient en force avec une auto-parodie de lui-même en acteur sur le retour dans « What Happened to Mr Cha ? » qui est sorti sur Netflix. Qu'est-il donc arrivé à Monsieur Cha ?





* Débuts télévisés

Cha In-pyo n'était pas destiné à faire l'acteur. Sa famille voulait qu'il reprenne l'entreprise de transport familiale. Après des études aux États-Unis, le jeune In-pyo décide tout autre chose pour son avenir. Il tente sa chance à la télévision. Ce sera la série « Love in Your Bosom » en 1994 pour MBC qui le propulse sur la scène médiatique. Après son service militaire médiatisé par le fait qu'il venait juste de se marier à l'actrice de sitcoms Shin Ae-ra, il remporte un nouveau succès télévisé avec « Star in my Heart » en 1997. Nous sommes au début des séries locales à budgets conséquents et à visées internationales. Il n'en faut pas plus pour que le musclé James Dean sud-coréen s'ouvre les portes du cinéma sur grand écran.





*De Doctor K à Mokpo the Harbor

Etrangement, les producteurs de cinéma voient en Cha In-pyo un personnage de dur à cuire, voire un gars malsain. Il tourne donc entre 1996 et 2004, une poignée de films de petites envergures. Citons notamment « Doctor K », un film d'horreur qui aura une petite renommée en 1999. Notre acteur sera aussi un gangster dans le très moyen « Mokpo the Harbor » en 2004. Il faut dire que la télévision ne le laisse pas se dégager des rôles clichés de ses débuts. Il tourne presque deux séries par an, souvent dans des rôles de militaires. Et ceci, jusqu'à ce qu'en 2004, en plein boom de la hallyu, la vague de produits culturels coréens, il échoue dans des séries chinoises comme « Endless Love » ou « Love in Moments Apart » pour CCTV. Il est vrai que son profile aquilin le rapproche des stars masculines chinoises de l'époque.





*Hanbando et Crossing

Cha In-pyo est proche de la starification au moment où il tourne, coup sur coup, dans deux films mainstream : « Hanbando » en 2006 et « Crossing » en 2008. Immédiatement, l'acteur s'éloigne des plateaux télévisés, espacant les séries, en espérant une carrière sur le grand écran. Mais dans « Hanbando » de Kang Woo-seok, il ne tient qu'un second rôle derrière Ahn Sung-ki, Cho Jae-hyun et Moon Seung-keun. Dans « Crossing » de Kim Tae-kyun, Cha obtient le premier rôle, celui d'un père nord-coréen qui passe en Chine pour amasser l'argent nécessaire à soigner sa femme tuberculeuse et enceinte. Dans l’empire du Milieu, pourchassé par la police, il sombre dans les trafiquants de toutes sortent tandis que sa femme décède. Le résultat est décevant. Ce n'est pas le sujet chaud du film qui a causé problème, mais une accusation de plagiarisme comme il y en avait beaucoup à l'époque. Le film se voit donc saborder à sa sortie, et présenté du bout des doigts aux Oscars, en vain.





*The Flu

Cha In-pyo prend alors une nouvelle stature. On lui confie des rôles en costard cravates avec des hautes fonctions. Dans « The Tower », il est le propriétaire du complexe immobilier qui va se transformer en torche diabolique. Dans « The Flu », il est tout bonnement le président de la Corée du Sud. A l'instar de « The Tower » qui, bien qu'étant un gros budget, ne marquera pas les mémoires bien longtemps, « The Flu » est un film important. Une épidémie mortelle de grippe ravage la cité-dortoire de Bundang dans la banlieue de Séoul. Le gouvernement décide courageusement d'encaserner la population et de les laisser mourir. Les habitants de Bundang se rebellent alors et tentent une longue marche revancharde sur la capitale Séoul. Il faudra l'intervention d'un sémillant chef de l’Etat à poigne qui résiste au complot américain pour éviter le bain de sang. Cha In-pyo a alors droit à de longues scènes en président soucieux de son peuple.





*Post-Flu

Etrangement, la carrière post-flu de Cha In-pyo ralentit drastiquement. Il fait des apparitions dans la série américaine « Sense 8 » avec Bae Doona, ou dans la série de KBS 2 « The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop » mais cela reste mineur, et depuis 2016, on ne l'y reprend plus. Au cinéma, il se fourvoie dans la comédie coréano-américaine « Seoul Searching » de Lee Benson en 2015, puis plus rien jusqu'à son retour sous forme d'auto-dérision dans « What Happenned to Mr Cha ? » : c'est une bonne question.