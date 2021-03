Corée du Nord : vers un assouplissement des restrictions aux frontières

ⓒ Getty Images Bank

En raison de la fermeture prolongée de ses frontières et de la suspension de son commerce avec la Chine, son principal partenaire commercial, Pyongyang voit son économie plombée.

« Les diplomates résidant au Nord affirment qu'il est difficile de se procurer des produits quotidiens et que le pays souffre d'une grave pénurie d'électricité en raison de la fermeture de ses frontières. Par ailleurs, l’Unicef a rapporté que le Nord a manqué de vaccins contre la polio pour la première fois l'année dernière, ce qui devrait entraîner une chute du taux de vaccination. Le commerce bilatéral avec la Chine a lui aussi été fortement touché, impactant l’approvisionnement en produits de première nécessité et en matières premières, ce qui, par effet domino, a affecté l’activité des usines, détériorant les moyens de subsistance de la population », explique Oh Gyeong-seob, chercheur à l'Institut coréen pour l'unification nationale.

Depuis quelques semaines, le Nord a montré des signes d'assouplissement de ses contrôles stricts aux frontières. Ainsi, la 13e réunion plénière de la 14e Assemblée populaire suprême a adopté à l'unanimité, le 3 mars, une loi exigeant la désinfection de toutes les marchandises importées. Un « plan directeur » pour l'aménagement du territoire a également été approuvé, lequel prévoit le développement de destinations de voyage dans les régions côtières de l'est.