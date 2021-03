Le métro de Pyongyang

ⓒ YONHAP News

Le South China Morning Post, journal basé à Hong Kong, a récemment publié une étude des réseaux de métro du monde entier en les classant selon différents critères. Le réseau du métro new-yorkais compterait ainsi le plus grand nombre de stations au monde, et le réseau métropolitain de Séoul serait le plus vaste, avec une longueur de voie atteignant 940 km. Quant au métro de Pyongyang, il serait le moins cher du monde.

« À Pyongyang, la première ligne de métro, appelée Chollima, a été ouverte en septembre 1973, et la ligne Hyoksin a été achevée en 1978. Ces lignes, à elles deux, s'étendent sur 34 km de voies commerciales. Le métro compte ces deux seules lignes pour 17 stations au total, dont une, baptisée Kwangmyong, a été fermée en raison de sa proximité avec le Palais du Soleil de Kumsusan, où sont enterrés les corps des deux anciens dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il. Actuellement, 16 stations sont donc en service », explique Jeong Eun-chan, professeure à l'Institut pour l'éducation sur la réunification.

Les stations du métro de Pyongyang sont si richement décorées que celui-ci est souvent comparé à un « palais souterrain » par les citoyens de la capitale. Et de fait, il offre un spectacle unique aux touristes étrangers. Selon TripAdvisor, site web évaluant les attractions touristiques du monde entier, aucun autre site de Corée du Nord n’a reçu autant de critiques élogieuses.