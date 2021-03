Quand les fermes s’ouvrent au public

En cette période de pandémie, les fermes ouvertes au public rencontrent un succès plus marqué à cause des déplacements restreints de la population. Les familles cherchent de grands espaces où l’on n’a pas à être serrés les uns contre les autres et où l’on peut respecter les règles de distanciation sociale ; et pourquoi pas des espaces ludiques afin que les enfants se divertissent tout en apprenant ! De plus, on ne repart pas les mains vides. Votre animatrice Amélie a décidé de faire sortir sa famille de sa tanière et de se rendre dans une ferme de fraises.





ⓒ Amélie Brissaud

Arrivée à la Ferme des sœurs d’Ilsan (« Ilsan jamae nongwon ») dans la banlieue nord-ouest de Séoul, la petite famille s’est d’abord désinfecté les mains dans le protocole des gestes sanitaires dus à la pandémie, a pris une barquette et s’est lancée à l’affut des allées de fraisiers ! Quel bonheur pour les enfants qui se retrouvent en contact direct avec l’un de leurs fruits préférés. C’est le moment pour eux de demander comment pousse une fraise et même d’en cueillir une pour la goûter tout de suite.

Arrivés dans la première allée, il n’est pas question de s’y prendre n’importe comment. Il y a une façon bien particulière de cueillir le fruit rouge : fraise dans la paume de la main, branche entre l’index et le majeur, et d’un mouvement du poignet, on sépare le fruit de la tige au niveau de la collerette de la fraise. Tout un savoir-faire.





ⓒ Amélie Brissaud

Une fois la cueillette terminée, on s’en va payer notre récolte. Dans le cas de la famille d’Amélie, deux barquettes qui débordent de fraises gros calibre ont été collectées. Le prix varie selon le calibre des fraises et se paye au kilo. Votre animatrice a donc déboursé 40 000 wons, soit 29 euros, pour deux kilos de fraises juteuses et délicieuses de gros calibre. La famille est repartie rassasiée après une dégustation de fraises et lui ont été offerts deux pots de confiture de fraise faite maison ! Une sortie réussie…

Retrouvez les extraits sonores de cette sortie en écoutant cette rubrique.