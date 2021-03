La Corée du Sud met le cap sur le zéro carbone

Cette semaine, notre regard se pose sur le programme gouvernemental baptisé « Green New Deal », ou « New Deal à la coréenne », qui consiste en une série de projets respectueux de l’environnement destinés à combattre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique en transformant une économie sud-coréenne très dépendante aux combustibles fossiles en une économie orientée vers l’écologie. Et dans ce domaine, la Corée du Sud part de loin… Ce pays de 52 millions d’habitants est le 9e consommateur d’énergie au monde et environ 40 % de son électricité provient des centrales à charbon.





ⓒ Getty Images Bank

Réussir la transition énergétique est un objectif cher au président Moon Jae-in, qui s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du pays de 37 % d'ici 2030 et à devenir neutre en carbone à l'horizon 2050. Parmi les moyens déployés, il y a notamment le développement rapide des voitures écologiques, un soutien aux industries à forte émission de GES, la fermeture des centrales à charbon, mais aussi des investissements massifs dans la production d'hydrogène ainsi que dans les centrales hydroélectriques, photovoltaïques et éoliennes avec comme initiative phare, la création du plus grand parc éolien en mer jamais construit.





ⓒ Getty Images Bank

La Corée du Sud s’est également fixé pour objectif d’atteindre les 7,85 millions de voitures non polluantes d’ici 2030. Il s’agirait d’un véritable bond en avant par rapport aux 820 000 véhicules écologiques recensés en 2020. Ainsi, le gouvernement compte réduire de 24 % les émissions de gaz à effet de serre provenant des voitures. Dans ce domaine, le pays possède déjà une solide avance car il s’agit du 4e exportateur mondial d’automobiles électriques.