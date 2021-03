COVID-19 : Séoul se veut prudent concernant le passeport vaccinal

ⓒYONHAP News

Faut-il introduire le passeport vaccinal contre le COVID-19 ? Le débat est lancé en Corée du Sud, alors que plusieurs pays se disent prêts à délivrer un tel « pass sanitaire » au fur et à mesure que la vaccination s’accélère dans le monde. Par « passeport vaccinal », on entend un certificat attestant que son titulaire est bien vacciné et qui sera accepté au niveau international.





Le gouvernement sud-coréen, qui examine actuellement la possibilité d’adopter ce dispositif, tranchera en tenant compte du fondement scientifique et de la tendance mondiale. C’est ce qu’a annoncé, mardi, le siège central de lutte sanitaire placé sous l’autorité de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). D’ailleurs, une semaine plus tôt, celui rattaché au ministère de la Santé publique a jugé nécessaire d’étudier une telle éventualité sur le plan pratique en précisant qu’une discussion avait été engagée au niveau gouvernemental. Ce laissez-passer sera une bouffée d’oxygène pour les échanges humains, réduits à peau de chagrin par la pandémie. La crise sanitaire a presque signé l’arrêt de mort du tourisme et a fortement contracté le commerce international. Selon l’Office du tourisme sud-coréen (KTO), le pays du Matin clair n’a accueilli en moyenne que 9 722 touristes étrangers par mois entre avril et décembre 2020, soit 1 % du chiffre de janvier de la même année, juste avant la propagation épidémique.





La Chine a lancé, lundi, un « certificat de santé pour les voyageurs internationaux » disponible sur l’application WeChat, un géant de la messagerie. Ce dispositif numérique contient, via un QR code, des informations liés aux résultats de tests de dépistage PCR ou sérologique et à la vaccination comme la date d’injection, le fabricant et la catégorie du vaccin inoculé, entre autres. Par ailleurs, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s’est dit prêt à discuter d’une éventuelle certification vaccinale réciproque avec d’autres nations. Et Israël a souhaité devenir le premier pays à s’y engager avec Pékin.





Cependant, la Grèce, dont l’économie dépend pour 20 % du tourisme, sera probablement la première à s’ouvrir à des touristes étrangers ne serait-ce que de façon restrictive. Son ministre du Tourisme Harry Theocharis a annoncé mardi qu’Athènes avait mis au point un protocole parfait afin d’accueillir cet été les voyageurs vaccinés, porteurs d’anticorps ou titulaires d’un test négatif au coronavirus. L’Espagne s’active également. Sa ministre du Tourisme Reyes Maroto a déclaré que les préparatifs étaient en cours afin que le passeport vaccinal soit prêt avant la Foire internationale du tourisme à Madrid, prévue en mai. Les Pays-Bas envisagent d’adopter un passeport basé sur smartphone. Au sein de l’UE, les 27 pays membres sont d’accord sur la nécessité d’introduire un dispositif de certification mais ne savent pas comment concrétiser un tel projet. Quant à l’OMS, elle s’est déclarée opposée au passeport vaccinal étant donné que la vaccination n’est pas suffisamment avancée dans le monde et qu’elle ne donne pas un accès équitable à tout le monde.