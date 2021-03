Dialogue quadrilatéral pour la sécurité : Séoul doit-il rejoindre le « Quad plus » ?

ⓒKBS News

Le gouvernement sud-coréen envisagerait de rejoindre le « Quad plus », un forum élargi du « Quad », ou Dialogue quadrilatéral pour la sécurité.





C’est Hwang Ji-hwan, professeur à l’université de Séoul et membre de la commission présidentielle sur la planification des politiques, qui a tenu un tel propos dans une chronique publiée lundi dernier sur le site de presse américain « The Hill ». Cet article intitulé « Séoul voit de l’espoir dans l’approche de l’administration Biden vis-à-vis de Pyongyang » a été corédigé avec un professeur associé au King’s College de Londres, Ramon Pacheco Pardo. Selon le texte, la Corée du Sud n’avait aucun intérêt à adhérer au Quad, l’alliance stratégique contre la Chine, sous l’administration Trump, mais l’alternance politique américaine a changé la donne. D’après ses auteurs, Joe Biden voudrait faire évoluer le Quad vers un groupement des pays qui partagent les mêmes idées, et cela est en phase avec l’intérêt de l’exécutif sud-coréen qui considèrerait désormais l’adhésion au « Quad plus » comme un moyen pour renforcer la coopération avec Washington et obtenir le soutien à ses politiques diplomatiques, notamment nord-coréennes.





Pour rappel, le Quad est un forum réunissant les Etats-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie, dans lequel les quatre pays discutent pour renforcer le dialogue et la coopération sur la sécurité régionale. Il est considéré comme un front anti-Pékin sous l’emprise de Donald Trump. Les quatre nations du Quad sont en principe d’accord pour faire contrepoids au géant chinois, mais pas sur toute la ligne. En effet, si Washington est prêt à bloquer Pékin, Canberra et New Delhi se trouvent dans une position délicate en raison du poids important de l’empire du Milieu dans leur commerce extérieur. Sans oublier le risque de conflits armés à la frontière entre l’Inde et la Chine. Tokyo est proche tantôt du côté américain, tantôt de l’autre côté selon les dossiers. L’administration Biden a complètement renié la politique extérieure de Trump, connue sous le slogan « L’Amérique d’abord ». Par contre, elle souhaiterait maintenir et élargir le Quad afin de le transformer au final en un « nouvel Otan » en Asie ou en Asie-Pacifique, en référence à l’Organisation du traité de l’Atlantique nord. Partisan d’une alliance démocratique et du multilatéralisme, elle voudrait proposer le « Quad plus » pour y faire participer plus de pays principaux de la région, tels que la Corée du Sud.





Le professeur Hwang a précisé que l’article en question n’était pas la position gouvernementale mais son opinion personnelle académique. D’ailleurs, l’exécutif sud-coréen a jugé déplacé de se prononcer sur ce sujet d’autant plus que l’initiative du « Quad plus » n’est pas encore officialisée et que la Corée du Sud n’a pas été invitée à le rejoindre par les quatre nations. Toutefois, une telle discussion laisse penser que le pays du Matin clair pourrait changer son fusil d’épaule dans sa quête de rapprochement avec la nouvelle administration américaine.