Financement des GIs : Séoul et Washington trouvent un accord de principe

ⓒYONHAP News

Séoul et Washington sont finalement parvenus à un accord de principe sur la contribution de la Corée du Sud au financement de la présence des 28 500 soldats américains sur son sol. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a publié dimanche un communiqué pour annoncer cette nouvelle.

Le terrain d’entente sur ce dossier a été trouvé 46 jours après l’investiture de l’administration de Joe Biden aux Etats-Unis. Les deux pays, rappelons-le, avaient lancé en septembre 2019 leurs négociations sur le 11e accord des mesures spéciales (SMA) visant à déterminer le partage des frais militaires conjoints qui devait entrer en vigueur début 2020. Le ministère sud-coréen a souligné que la conclusion rapide de cet accord comblerait un vide de plus d’un an et contribuerait à renforcer l’alliance bilatérale, qui constitue l’axe principal pour la paix et la prospérité dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-est. Le département d’Etat américain s’en est félicité également. D’après son communiqué, cet accord de principe intègre « une hausse significative » de la contribution sud-coréenne, et il montre bien l’engagement de Biden à « revigorer et moderniser » l’alliance démocratique.





Le pacte sera d’une durée de six ans, donc valable depuis 2020 jusqu’à 2025, ce qui apportera une grande stabilité. Aux termes de cet accord, Séoul versera pour cette année 1 833,3 milliards de wons, l’équivalent de 1,35 milliard d’euros, soit une augmentation de 13,9 %. Entre 2022 et 2025, la revalorisation sera indexée sur le taux de croissance des dépenses de la précédente année pour la défense du pays du Matin clair. Elle est déjà fixée à 5,4 % pour l’an prochain.





Les deux nations ont trouvé cet accord de principe lors du 9e round de négociations qui s’est déroulé du 5 au 7 mars à Washington sous la houlette du négociateur en chef sud-coréen Jeong Eun-bo et de son homologue américain Donna Welton. C’est la première réunion en présentiel en un an dans le cadre de ces pourparlers. En mars 2020 à Los Angeles, les deux délégations d’alors avaient conclu une entente provisoire sur une hausse de 13 % des coûts que Séoul devait assumer cette année-là. Or, cette option est tombée à l’eau suite au veto du président Trump, qui demandait de quintupler la mise. Depuis, la discussion était à la dérive. Le 11e accord SMA sera officiellement annoncé et signé à l’occasion de la visite à Séoul du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et du numéro un du Pentagone Lloyd Austin, attendue le 17 mars. Il devra entrer en vigueur une fois ratifié par le Parlement.





L’ancien locataire de la Maison blanche a préféré situer le partage des frais militaires conjoints dans le cadre du « business », et non de l’alliance. Trump a accusé son allié « très riche » de profiter de la protection sécuritaire américaine « sans rien payer ». Il ne fustigeait pas uniquement la Corée du Sud, mais tous ses alliés, y compris l’Europe et le Japon. Et ce malgré les critiques qui martelaient que les GIs déployés autour du monde défendent avant tout les intérêts de leur propre pays. Une volte-face a eu lieu dans les négociations de ce dossier suite à l’arrivée de l’administration Biden, qui met l’accent sur l’alliance et le multilatéralisme sous le slogan « L’Amérique est de retour ». Le nouvel accord devrait constituer un tournant positif pour l’alliance Séoul-Washington.