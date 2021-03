Des vidéos de scène contribuent au regain d’intérêt pour les chansons de qualité

ⓒ KAKAO M

Certaines vidéos filmées en live durant un concert sont aussi populaires que des clips officiels. Elles permettent aux chansons méconnues d’attirer l’attention du public parfois quelques années après leur sortie.





C’est le cas de « Hold My Hand » d’IU qui fait partie de la bande originale de la célèbre série télévisée « The Greatest Love » diffusée en 2011 sur MBC. Ce morceau signé par l’auteure-compositrice-interprète qui est également reconnue en tant qu’actrice se situe dans le peloton de tête de différents sites de musique en streaming, presque 10 ans après sa publication. Publiée il y a trois mois sur la chaîne officielle de l’artiste, le clip vidéo filmé durant son concert de fin d’année a été vu plus de 13 millions de fois sur YouTube.





Brave Girls a récemment pris la tête du classement de Bugs avec « Rollin’ » publié en mars 2017. Ce regain d’intérêt est dû à la vidéo de la performance donnée devant les soldats sud-coréens. Remplie de bonheur et de joie, la vidéo de la scène de quatre chanteuses ayant suscité la réaction très enthousiaste des militaires a été vue par 5 millions d’internautes.