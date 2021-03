Plusieurs groupes de la 2e génération de la k-pop sont de retour

ⓒ SM Entertainment

SHINee a renoué avec le succès avec son 7e album officiel publié le 22 février dernier, après deux ans et six mois d’absence.





Le succès de ce boys band qui célèbre cette année le 14e anniversaire de ses débuts montre que la popularité des artistes de la 2e génération ne se dément pas.





Il faut savoir que la k-pop compte quatre générations. La première qui débute fin 1990 est marquée par H.O.T, et la deuxième est représentée par Wonder Girls, Girls Generation, Big Bang, SHINee et 2PM.





BTS et Twice sont deux poids lourds de la 3e génération de la k-pop. Ceux qui ont débuté après 2019 font partie de la 4e génération.





Le retour des groupes de la 2e génération est d’autant plus salué que beaucoup de boys band et girls band finissent par se dissoudre sans surmonter la malédiction des sept ans.





Après le groupe masculin de SM Entertainment, 2PM de JYP Entertainment s’apprête à réapparaître au complet avec le retour de Jun-ho dont le service militaire touchera bientôt à sa fin.