COVID-19 : l’Inde a exporté 58 millions de doses de vaccins en 50 jours

ⓒ YONHAP News

L’Inde, l’usine mondiale de vaccins joue un rôle crucial également dans la production de sérums contre le COVID-19. Selon le ministère indien des Affaires étrangères, son pays a fourni ces 50 derniers jours 58,3 millions de doses de vaccin anti-COVID dans 69 pays.





Dès le 20 janvier dernier, 8 millions de doses ont été expédiées gratuitement vers 35 pays dont le Bangladesh et la Birmanie, tandis que 33,8 millions ont été vendues dans 22 pays tels que le Maroc et le Royaume-Uni. Enfin, 16,5 millions de doses ont été acheminées en Asie du Sud et en Afrique à travers Covax Facility, l'initiative mondiale d'accès aux vaccins contre le coronavirus.





L’Inde a autorisé le produit du laboratoire britanico-suédois AstraZeneca, dont la fabrication est confiée au Serum Institute of India, et celui de l’entreprise indienne Bharat Biotech. La plupart des vaccins livrés à l’étranger sont de la marque AstraZeneca.