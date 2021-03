Les Chinois réticents à acheter des smartphones sud-coréens

ⓒ Samsung

Samsung Electronics, qui se taille la part du lion sur le marché des smartphones, peine à attirer les consommateurs chinois. D’après le cabinet Counterpoint Research, au quatrième trimestre 2020, le géant sud-coréen de l’électronique a occupé la première place en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique en parts de marché, et la deuxième place en Europe et en Amérique du Nord.





Pourtant, en Asie, la société n’a même pas réussi à figurer au cinquième rang. Cette déconvenue est notamment attribuable à la Chine où elle a enregistré seulement 1,2 % de parts de marché au troisième trimestre.





Ce phénomène s’explique par la tendance des Chinois à privilégier les marques locales. L’installation du bouclier antimissile américain (THAAD) en Corée du Sud en 2016 a suscité l’ire de la population chinoise et l’a poussée à boycotter les produits « made in Korea », y compris les smartphones Galaxy de Samsung. Le grand nombre de fidèles à l’iPhone de l’américain Apple constitue également une autre raison.