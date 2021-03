be yourself : Solbi organise un fanmeeting

Date : le 3 avril

Solbi espère enfin retrouver ses fans afin de partager sa passion pour la musique et l’art. Pour rappel, son concert censé se dérouler le 6 février a dû être reporté face à une forte augmentation du nombre de nouvelles contaminations de COVID-19.





L’artiste de son vrai nom Kwan Ji-an espère ainsi se produire en concert le 3 avril au Place Vib situé dans la capitale sud-coréenne.





A travers ce fanmeeting baptisé « be yourself », elle propose aux spectateurs de s’accorder du temps avec soi-même et de faire leur introspection. Le rendez-vous original associant la musique et la peinture se déroulera durant 90 minutes.





Pour rappel, Solbi a d’abord fait ses débuts en 2006 en tant que vocaliste du quartet mixte TYPHOON avant de lancer sa carrière en solo en 2008 avec « Do It ».





Après avoir organisé sa première exposition personnelle en 2012, elle confirme d’année en année sa carrière artistique. Elle a été par exemple invitée à la célèbre manifestation culturelle « Nuit blanche » à Paris en octobre 2019.