La pianiste sud-coréenne Lim Hyeon-jeong, connue sous le nom de HJ Lim en France, donnera un récital le 28 mars au Centre d’arts de Seongnam dans la province de Gyeonggi.





Intitulé « Show Me The Classic : HJ Lim’s Q&A Concert », ce récital se présentera sous forme de questions-réponses avec le public. Les spectateurs seront invités à poser des questions à la jeune artiste et celle-ci leur donnera des réponses par le biais du piano.





Née en 1986, Lim s'initie au piano dès l'âge de 3 ans. A 12 ans, elle part pour la France où elle étudie aux conservatoires de Compiègne et de Rouen, puis au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. En 2009, elle est révélée au public grâce à ses vidéos publiées sur YouTube dans lesquelles elle fait montre d’une virtuosité impressionnante.





En 2011, elle signe un contrat avec le prestigieux label EMI Classics. L’année suivante, à l’âge de 24 ans, elle devient la plus jeune pianiste à enregistrer l'intégrale des Sonates de Beethoven.





Date : le 28 mars 2021

Lieu : Centre d’arts de Seongnam