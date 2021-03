Concert du violoncelliste Yang Sung-won et de la pianiste Mun Ji-yeong

Le violoncelliste Yang Sung-won et la pianiste Mun Ji-yeong donneront un concert le 1er avril au Théâtre Haneulyeon du Centre du cinéma de Busan. Lors de cette représentation organisée dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire du Centre du cinéma de Busan, les deux musiciens interpréteront ensemble les « Sonates pour violoncelle et piano n° 2 à 5 » de Beethoven.





Yang a étudié son instrument au Conservatoire national supérieur de musique de Paris et à l’université de l’Indiana aux Etats-Unis. Il est actuellement professeur à l’université Yonsei, à Séoul. Il assure également le rôle de directeur artistique du Festival Owon qui a pour but de promouvoir les échanges musicaux et culturels entre la Corée du Sud et la France.





Mun est, quant à elle, diplômée de l'université nationale des arts de Corée. Elle s'est fait connaître sur la scène internationale en gagnant le premier prix de piano au Concours de Genève en 2014 et en remportant, l'année suivante, le Concours de piano Ferruccio Busoni.





Date : le 1er avril 2021

Lieu : Théâtre Haneulyeon du Centre du cinéma de Busan